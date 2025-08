OM in beroep in ontnemingszaak Bolle Jos

Op 14 juli stelde de rechtbank Rotterdam in haar vonnis een bedrag van bijna 127 miljoen euro vast, en legde een betalingsverplichting van bijna 97 miljoen euro op. Het OM is het niet eens met dit vonnis en vindt dat de rechtbank op een verkeerde manier berekent hoeveel voordeel Leijdekkers heeft gehad.

Onvolledig

De periode die de rechtbank hanteert is volgens het OM onvolledig en te beperkt. Zo meent het OM, in tegenstelling tot de rechtbank, dat ook de periode direct na het plegen van de strafbare feiten meegenomen moet worden. ‘Het criminele geld kan immers pas uitgegeven worden nadat het verdiend is’, aldus het OM maandag in een persbericht.

Niet uit te leggen

Het OM is het er ook niet mee eens dat de rechtbank de aankoopkosten van in beslag genomen cocaïne in mindering brengt op het bedrag dat Jos Leijdekkers aan de Staat moet terugbetalen. Het is volgens het OM niet uit te leggen aan de maatschappij dat iemand zijn illegaal verdiende geld investeert in cocaïne, en dat die investeringskosten dan als bedrijfsrisico worden gezien.

Ook valt het OM erover dat een appartement in Dubai en in beslag genomen horloges op naam van de moeder van Bolle Jos door de rechtbank niet meegenomen zijn. Volgens het OM zijn er voldoende aanwijzingen in chatgesprekken dat ze die van Leijdekkers heeft gekregen.

Daarom verzoekt het OM het Gerechtshof om het wederrechtelijk verkregen voordeel en de betalingsverplichting alsnog vast te stellen op een bedrag van ten minste 221.675.808 euro.

Veroordelingen

Leijdekkers, die voortvluchtig is en vermoedelijk in Sierra Leone verblijft, is juni 2024 veroordeeld tot 24 jaar cel voor cocaïnesmokkel, een overval en een moordopdracht. Hij voerde zes partijen cocaïne van in totaal bijna 7.000 kilo in Nederland. In België kreeg hij nog eens dertien jaar cel.