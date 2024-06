OM in hoger beroep in alle strafzaken moord Peter R. de Vries

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen alle negen uitspraken in de zaak van de moord op Peter R. de Vries. Zes verdachten kregen op 12 juni celstraffen van 10 tot 28 jaar, drie verdachten werden vrijgesproken.

Het OM had tegen drie verdachten (schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en moordmakelaar Krystian M.) een levenslange gevangenisstraf geëist, maar de rechtbank veroordeelde G. en E. beiden tot 28 jaar en de moordmakelaar tot 26 jaar en één maand. In verband met de strafmaat heeft het OM maandag hoger beroep aangetekend.

Terroristisch oogmerk

Daarnaast is het OM het niet eens met de vrijspraken die de rechtbank onder andere heeft uitgesproken ten aanzien van de tenlastegelegde criminele organisatie en het terroristisch oogmerk alsmede met de aan de andere verdachten opgelegde straffen. Daarom is in alle zaken hoger beroep ingesteld.

Te zwaar

Omdat Krystian M., Kamil E. en Delano G. één moord hebben gepleegd en niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, oordeelde de rechtbank in Amsterdam eerder deze maand dat levenslang een te zware straf is. De rechtbank oordeelde ook dat de aanslag op Peter R. de Vries geen daad van terrorisme was, zoals het Openbaar Ministerie had vastgesteld. Of het echt de bedoeling was om de bevolking angst aan te jagen is niet gebleken. Dat de moord overdag in het drukke centrum van Amsterdam is gepleegd en dat er filmpjes van zijn gemaakt, was volgens de rechtbank niet genoeg bewijs voor terrorisme.

Medeverdachten

De rechtbank legde op 12 juni veertien jaar cel op aan Konrad W., die medeplichtig was aan de moord omdat hij de wapens bij de uitvoerders bezorgde.

Erickson O. en Gerower M. leverden volgens de rechtbank ook een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren en kregen voor medeplichtigheid allebei tien jaar cel.

Ludgardo S., Divainy K. en Christopher W. werden vrijgesproken van betrokkenheid bij moord wegens gebrek aan bewijs.