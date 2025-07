30 juli 2025

OM: nieuw bewijs tegen hoofdverdachten Drentse kunstroof

Er is nog geen zicht op het lot van uit het Drents Museum geroofde Roemeense gouden kunstschatten, maar er is wel nieuw bewijs tegen drie hoofdverdachten. Dat maakt het Openbaar Ministerie woensdag in Assen bekend tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak.