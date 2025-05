OM vraagt straffen voor drugs dealende militairen

Huiselijk geweld Dat werd duidelijk, nadat de politie onderzoek deed naar huiselijke geweld door de 32-jarige militair R. V. uit Oldemarkt. Uit WhatsApp-gesprekken in zijn telefoon zou blijken dat hij privé en op zijn werk cocaïne, MDMA en amfetamine kocht, gebruikte en weer doorverkocht.

De man zou met collega-militairen en een oud-medewerker van de marine hebben gechat. Die laatste is al veroordeeld tot 20 maanden cel voor drugshandel.

Wangedrag

Het OM spreekt van ernstig wangedrag, tekent De Stentor op, zeker omdat het drugsgebruik ook op een marineschip plaatsvond. ‘Onacceptabel in een omgeving met wapens en grote verantwoordelijkheden’, stelde de officier van justitie bij een zitting voor de Krijgsraad.

Foto’s en berichten in de chats zouden het gebruik onderbouwen. ‘Als je berichten leest en foto’s ziet die duiden op cocaïne snuivende, pillenslikkende militairen, dan slaat de schrik je om het hart.’

Het OM eist tegen V. een werkstraf van 240 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De straf is ook voor het huiselijk geweld. De uitspraak in deze zaak is op 26 mei.