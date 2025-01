6 januari 2025

‘Omstreden neonazi vecht hoofdpartij op extreem vechtsportevent van Zwitserse Hells Angels’

Leden van de Hells Angels in Zwitserland zitten naar verluidt achter het vechtsportevent “Prügelnacht”, dat op 25 januari plaatsvindt in Luzern. Volgens de aankondiging op Instagram gaat het om een “hardcore vechtsportevenement van een klasse apart” waarbij net zo lang wordt gevochten tot iemand knock-out geslagen wordt of iemand noodgedwongen opgeeft. Een prominente vechtsporter die deelneemt is Joël M. (foto), die eerder tot de in Duitsland verboden neonazigroep Hammerskins behoorde.