Onderschepte partij hasj was bestemd voor Suriname

Controle Het ging om een partij van 18 kilo hasj, die volgens de douane werd aangetroffen tijdens een gebruikelijke controle op de uitvoer van goederen in de haven van Vlissingen. De zending was bestemd voor Suriname.

Opgehaald

De hasj is door het Team Bijzondere Bijstand opgehaald en vernietigd. Dat is het speciale team dat bij een drugsvondst zorgt oor de beveiliging, het tellen en wegen van de drugs, en het nemen van monsters ervan in het kader van het politieonderzoek.