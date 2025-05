‘Onderzoek naar kantoor Knoops na klachten over hoge declaraties’

Opgehoogd In die strafzaak bracht Knoops’ advocaten ruim 215.000 euro in rekening. Volgens de klager was de juridische bijstand ondermaats en zijn gewerkte uren opgehoogd of achteraf toegevoegd. Het zou ook zijn voorgekomen dat intern overleg, waar de cliënt expliciet niet voor wilde betalen, voor tienduizenden euro’s werd gedeclareerd.

Het echtpaar Knoops weerspreekt de kritiek en stelt dat alles in overleg met de cliënt gebeurde en dat het uitbesteden aan een stagiair juist kosten bespaarde.

Volgens de Orde van Advocaten is de zaak inmiddels overgedragen aan het Hof van Discipline in Arnhem, dat zich zal buigen over de gegrondheid van de klachten.

Civiele procedure

Intussen loopt naast de tuchtzaak ook een civiele procedure van de voormalige cliënt, die zegt financieel te zijn leeggetrokken in een kwetsbare periode van zijn leven. Hij moest terechtstaan in een zedenzaak.

Hij beschuldigt het echtpaar van oplichting en het indienen van fictieve uren. Een strafrechtelijke vervolging blijft voorlopig uit: het Openbaar Ministerie vindt dat andere rechtswegen eerst moeten worden benut.

Werkdruk

Los van de tuchtzaak kwamen bij Het Parool inmiddels meerdere geluiden naar buiten over de interne werkcultuur bij Knoops’ advocaten. Verschillende oud-werknemers spreken van intimidatie, geschreeuw en permanente druk. Vooral Carry Knoops-Hamburger wordt genoemd als dominante en soms onberekenbare leidinggevende. Ook zou ze medewerkers geregeld hebben aangesproken op hun kledingstijl en herinnerd aan getekende geheimhoudingsverklaringen.

Haar echtgenoot, Geert-Jan Knoops, houdt zich volgens de bronnen op de achtergrond, grijpt niet in, maar zou wel degelijk weten wat er speelt.

Brief

De klachten over het werkklimaat worden deels onderschreven door een brief van advocaat Niclas Koelemaij, die een voormalige werknemer sprak. In de brief wordt melding gemaakt van afluisterpraktijken en cameratoezicht op kantoor. Koelemaij wijst erop dat het afluisteren van advocaten onderling niet is toegestaan, maar dat Knoops-Hamburger volgens de bron daarvan op de hoogte was en de praktijk toch liet voortduren.