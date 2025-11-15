‘Onderzoek Pablo Icecobar: DEA opereerde in Nederland op eigen houtje’

(Beeld: Linkedin Bram Endedijk)

Pablo Icecobar

De informant – de 48-jarige Martin T. uit Almere – leverde informatie over drugshandel en wapenhandel, kreeg naar schatting 50.000 dollar tipgeld, raakte zelf steeds dieper in de cocaïne, en overleed eind 2021 in een hotelkamer in Almere na zwaar drugsgebruik.

De DEA leverde op basis van het runnen van de informant “tips” aan Nederland.

Die tips lagen aan de basis van het Nederlandse megaproces 26Inn, het grootste crystal-methonderzoek tot nu toe. Dat onderzoek leidde in 2023 tot zware straffen tegen de groep rond de Mexicaanse producenten van crystal meth, onder wie Pavel N. alias “Pablo Icecobar”.

Mexicaanse ‘kok’

In 2020 krijgt de Landelijke Eenheid een tip ‘uit de Verenigde Staten’ dat een in Den Haag wonende Mexicaan een loods zoekt voor een crystal-methlab op een afgelegen plek. Het gaat om Jorge N.G., die in Nederland en Duitsland labs helpt opzetten. Op basis van die tip start Nederland onderzoek 26Inn.

Dat onderzoek brengt grote methlabs in kaart, onder andere in Achter-Drempt en op een schip in Moerdijk, de zogeheten ‘narco barco’. Zes verdachten worden aangehouden, Pavel N. wordt gezien als leider en krijgt 14 jaar en 10 maanden cel. In openbare communicatie benadrukken politie en OM ‘ouderwets recherchewerk’, maar het dossier vermeldt slechts dat de zaak begon met een tip van een Amerikaanse verbindingsofficier, zonder uitleg over de informant daarachter.

In werkelijkheid komt de startinformatie van Martin T., een Nederlandse crimineel die al langer als confidential source (CS) voor de DEA werkte.

Duits en Spaans

Martin T., van oorsprong Oostenrijks en geadopteerd door een Nederlands gezin, beweegt zich al jaren in de drugswereld. Hij spreekt goed Duits en Spaans, kent criminelen in Nederland, Duitsland en Latijns-Amerika en blijkt precies het type bron waar de DEA naar op zoek is.

Vanaf in elk geval 2019 wordt hij door DEA-agenten, gestationeerd op de Amerikaanse ambassade in Wassenaar, als informant ingezet. Ze spreken hem op stations, in hotels en in auto’s met diplomatieke platen.

T. levert onder meer informatie over: xtc- en wapenhandelaar(s) in Nederland en Duitsland, prijzen en routes voor cocaïne en crystal meth, concrete deals en personen, onder wie de latere 26Inn-verdachten.

Voor succesvolle tips krijgt hij telkens duizenden dollars. Het geld wordt cash overhandigd in Nederland, vastgelegd op DEA-formulieren.

Onder de radar

Formeel mogen buitenlandse opsporingsdiensten in Nederland niet zelfstandig opsporingshandelingen verrichten, waaronder de inzet van informanten. Daar is toestemming van het Openbaar Ministerie voor nodig, en Nederlandse informanten lopen normaal via het Team Criminele Inlichtingen (TCI), met strenge regelgeving rond werving, betaling en veiligheid.

In het dossier van 26Inn is geen spoor te vinden van Martin T. of zijn status als DEA-informant. Het OM zegt dat het onderzoeksteam alleen wist dat de tip uit de VS kwam en ‘op rechtmatige wijze’ zou zijn verkregen. Of de DEA ooit toestemming heeft gekregen om in Nederland met T. te werken, ‘wil het OM bevestigen noch ontkennen’.

Het OM schetst richting NRC een juridisch onderscheid: zuivere tipgevers geven en actief gerunde informanten.

Volgens hoogleraar straf(proces)recht Sven Brinkhoff creëert dit een ‘black box’ op Nederlands grondgebied: Nederland gebruikt de informatie wél, maar heeft geen zicht op de methodes waarmee die is verkregen. Dat is dus volgens hem soms witwassen van informatie, die mogelijk op niet rechtmatige grond is verkregen.

Verslaving

Uit appjes en interne DEA-berichten blijkt dat de agenten wisten dat Martin T. zwaar cocaïne gebruikte en onder druk stond in het criminele milieu. Hij meldt bedreigingen, zegt te willen stoppen en wordt door een agent smalend een ‘baby’ genoemd. Wanneer hij na een betaling niet reageert, vraagt een agent zich af of hij alles ‘aan drugs opsnuift’.

Toch blijft de DEA hem tot eind 2021 tipgeld uitkeren tot hij in oktober 2021 kennelijk niet meer van nut is. De agent maakt duidelijk dat het nu ‘even-Steven’ is: er komt geen geld meer.

Enkele weken later overlijdt Martin T. in een hotel in Almere na een nacht met veel cocaïne. Zijn graf blijft zonder steen.

DEA noch justitie geven inhoudelijk commentaar.