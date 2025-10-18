18 oktober 2025

Onderzoek: rechters straften Marokkaans-Nederlandse verdachten veel strenger na moord op advocaat Wiersum

De moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 had zo’n grote maatschappelijke impact dat die ook invloed lijkt te hebben gehad op de manier waarop Nederlandse rechters daarna vonnis hebben gewezen. Uit nieuw onderzoek waarover Mr Online publiceert blijkt dat verdachten met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond in de periode direct na de moord gemiddeld 72 procent zwaarder werden gestraft dan daarvoor.