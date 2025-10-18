 Meteen naar de content
18 oktober 2025

Onderzoek: rechters straften Marokkaans-Nederlandse verdachten veel strenger na moord op advocaat Wiersum

De moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 had zo’n grote maatschappelijke impact dat die ook invloed lijkt te hebben gehad op de manier waarop Nederlandse rechters daarna vonnis hebben gewezen. Uit nieuw onderzoek waarover Mr Online publiceert blijkt dat verdachten met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond in de periode direct na de moord gemiddeld 72 procent zwaarder werden gestraft dan daarvoor.

Shock

De bevindingen komen uit een nog te publiceren studie van de Erasmus School of Economics, de Universiteit van Göteborg en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hun onderzoek verschijnt binnenkort in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift.

