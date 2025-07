16 juli 2025

Onderzoek rip 1,4 ton cocaïne: 30 maanden cel voor beschieten woning Ter Aar

Voor het beschieten van een woning in Alphen aan den Rijn heeft de rechtbank Den Haag heeft twee jongens van 20 en 21 jaar veroordeeld tot 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk en 30 maanden. Een derde verdachte (24) is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De beschieting hield verband met de loods in Ter Aar waar 1400 kilo cocaïne zou zijn opgeslagen die bij Antwerpen augustus vorig jaar werd geript.