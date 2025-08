‘Online bestellen huurmoorden blijkt oplichting’ | Geen van de opdrachten tot moord uitgevoerd

Besteld De huurmoorden zijn besteld tussen 2016 en 2022 en de data zijn sinds april in handen van RTL Nieuws. Omdat er mogelijk nog steeds mensen gevaar lopen, heeft RTL Nieuws de gehackte gegevens gedeeld met de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie.

Op dit moment doen verschillende politie-eenheden onderzoek naar de daders en slachtoffers. Voor zover bekend is geen van de moorden daadwerkelijk uitgevoerd en zijn alle opdrachtgevers opgelicht door de mensen achter de website.

Griezelig

De informatie gaat over veertien Nederlandse moordopdrachten, waarvan er zeven ‘griezelig concreet’ zijn omschreven, aldus RTL Nieuws: ‘Ik wil dat je hem levend verbrandt en dat hij het niet overleeft’, schrijft een van de opdrachtgevers.

De beoogde slachtoffers komen niet uit de georganiseerde misdaad. De één geeft les op een basisschool, de ander is gemeenteambtenaar. Het enige ongewone is dat iemand hen per se dood wilde hebben. In vier gevallen betaalden opdrachtgevers daar tussen de 1000 en bijna 10.000 euro voor.

Veroordeeld

Van de zeven concrete huurmoordaanvragen is er tot nu toe één Nederlandse dader opgepakt en veroordeeld. Het gaat om de nu 42-jarige Hagenaar Imran M., die in 2021 tot acht jaar celstraf werd veroordeeld wegens het geven van een moordopdracht. Na een moeilijke echtscheiding plaatste hij tot twee keer toe een opdracht op het dark web om zijn ex-vrouw en moeder van zijn twee kinderen te laten vermoorden.

Oplichters

De criminelen achter de website hebben meer dan een miljoen euro verdiend met hun oplichtingspraktijken. Sommige aanvragers betaalden vele tienduizenden euro’s om een moord te laten plegen. Tot op de dag van vandaag is de website op het dark web te bezoeken en worden er huurmoorden besteld, maar – voor zover bekend – nooit uitgevoerd.

Gedeeld

De informatie over de huurmoorden is uit veiligheidsoogpunt gedeeld met de politie. Pas toen de politie een onderzoek is gestart en er voorzorgsmaatregelen waren genomen, vond RTL Nieuws het verantwoord tot publicatie over te gaan.

In 2016 werd er overigens al eerder een website gehackt, waarop geweldsopdrachten konden worden gegeven, in Albanië.