‘Ontsnappingspoging Isaac B. in Turkije mislukte’

Connect on Linked in

Isaac B., de in Turkije aangehouden rechterhand van de gezochte drugscrimineel Jos Leijdekkers, heeft een mislukte ontsnappingspoging gedaan. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Beeld: Isaac B. probeerde in Turkije te ontsnappen aan de politie

Dans

Isaac B. ontspringt bij een eerste grootschalige actie om hem te pakken, net als Jos Leijdekkers nog steeds, de dans. Afgelopen donderdag mislukt ook een tweede poging als de Turkse opsporingsdiensten B. proberen te pakken in het havenstadje Fethiye, aldus AD.nl.

Ondertussen zou B. een bijzonder ontsnappingsplan hebben bedacht. Een handlanger kwam speciaal naar Istanboel, om hem en zijn vrouw met valse paspoorten het land uit te smokkelen, in een jacht met verborgen ruimte.

Dat lukte niet. De handlanger wordt opgepakt en in het weekend wordt B. getraceerd. De Rotterdammer blijkt te zijn gevlucht naar Isparta, een stad tussen de bergen. Afgelopen zondag werd hij aangehouden.

In de tweede operatie tegen de criminele organisatie die volgens de Nederlandse politie geleid wordt door Jos Leijdekkers werden afgelopen week dertien personen opgepakt.

Meterkast

B. is geboren in Ghana, maar groeit op in de Rotterdamse wijk Katendrecht, aldus de krant. Auto’s en een meterkast met cocaïne, kogels en vals geld spelen een grote rol in een zaak waarvoor Isaac B. in 2015 wordt opgepakt. De hoeveelheid cocaïne die in de meterkast ligt, staat in schril contrast met de duizenden kilo’s waarvoor de Rotterdammer later celstraf krijgt: 996 gram. Zijn verdediging kan in 2018 een gevangenisstraf niet voorkomen, B. moet vanwege witwassen twaalf weken de cel in.

Hetzelfde jaar zit hij met een criminele partner in de auto bij een slachtoffer van wie ze 25.000 euro willen hebben. Er wordt een doorgeladen wapen op zijn been gezet, schrijft het Algemeen Dagblad. De politie grijpt in. Uiteindelijk krijgt B. veertien maanden celstraf voor afpersing en het bezit van twee vuurwapens, die in de auto liggen.

Invoer

Door de rechtbank in Amsterdam is B. veroordeeld tot 12 jaar cel, in de Cherokee-zaak, voor grootschalige invoer van cocaïne. Hij werkte in de cocaïnehandel samen met de nog steeds voortvluchtige en internationaal gesignaleerde Leijdekkers, aldus de recherche.

B. is in België veroordeeld tot vier jaar cel voor het opdracht geven voor de aanslag op het restaurant The Pasta House in Antwerpen.