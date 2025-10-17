 Meteen naar de content
17 oktober 2025

Ontvoering Coevorden leidde tot moord op Remmelt Wolters (21), drietal langer vast

Drie verdachten die gelinkt worden aan een dodelijke schietpartij in Coevorden blijven zeker drie maanden langer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Assen donderdag besloten. Bij de schietpartij op 19 juli 2025 kwam de 21-jarige Remmelt Wolters uit Emmen om het leven. Twee verdachten, waarvan één minderjarig, worden verdacht van moord, drie maal poging moord en wapenbezit. De derde verdachte wordt in verband gebracht met de ontvoering die voorafging aan het schietincident.

Verband

Waar het Openbaar Ministerie eerder de ontvoering en het levensdelict als twee afzonderlijke zaken zag, heeft onderzoek inmiddels uitgewezen dat beide incidenten verband met elkaar houden. Wat de precieze achtergrond van het conflict is geweest, blijft voor het OM onduidelijk. Getuigen en verdachten lijken daarover niet te willen verklaren.

