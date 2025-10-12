Ontvoering vrouw Hoofddorp (49) heeft te maken met conflict binnen internationale drugshandel

Sinds woensdag 8 oktober doet een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie intensief onderzoek naar de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp. Momenteel wordt er grootschalig internationaal onderzoek gedaan door meerdere politieteams om het slachtoffer te vinden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met buitenlandse autoriteiten.

Onderweg naar werk

Het slachtoffer is op woensdag 8 oktober ontvoerd toen zij rond 08.30 vanuit de Mosselplaat in Hoofddorp met de auto onderweg was naar haar werk. Vrijdag deelde de politie een foto van het slachtoffer. De politie roept mensen op die meer weten over haar verblijfplaats zich met spoed te melden.

Signalement

Het slachtoffer is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding. Haar auto, een zwarte BMW 530e met kenteken G-241-ZP is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.

Zes verdachten

De politie hield op vrijdagavond en zaterdagmiddag zes verdachten aan. Twee 37-jarige mannen uit Almere en drie mannen van 17, 20 en 24 jaar uit Rotterdam en Amsterdam. Op zaterdagmiddag is een 29-jarige man uit Beersel in samenwerking met de Belgische autoriteiten aangehouden. Ze worden allen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de vrouw.