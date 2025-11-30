30 november 2025

Ook een tweede zoon van El Chapo sluit deal met VS

Joaquín Guzmán López, een zoon van de in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeelde Mexicaanse drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán gaat waarschijnlijk een plea bargain deal sluiten, met de Amerikaanse justitie in Chicago. Hij zal dan schuld bekennen voor bepaalde aanklachten en strafvermindering tegemoet zien. Tot nu is alleen zeker dat media in de VS rapporteren dat hij zijn eerdere “niet schuldig”-verklaring zal omzetten in “schuldig”. Afgelopen zomer sloot zijn broer Ovidio in de VS een deal met justitie.