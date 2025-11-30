 Meteen naar de content
30 november 2025

Ook een tweede zoon van El Chapo sluit deal met VS

Joaquín Guzmán López, een zoon van de in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeelde Mexicaanse drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán gaat waarschijnlijk een plea bargain deal sluiten, met de Amerikaanse justitie in Chicago. Hij zal dan schuld bekennen voor bepaalde aanklachten en strafvermindering tegemoet zien. Tot nu is alleen zeker dat media in de VS rapporteren dat hij zijn eerdere “niet schuldig”-verklaring zal omzetten in “schuldig”. Afgelopen zomer sloot zijn broer Ovidio in de VS een deal met justitie.

Plus

Geen doodstraf

Amerikaanse media schrijven ook dat de aanklagers hebben aangegeven dat ze geen doodstraf niet zullen nastreven in het proces tegen hem. Maandag is er een hoorzitting in de zaak waarin naar verwachting de overeenkomst formeel bekend zal worden.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.