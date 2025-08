Coke in wijnflessen

Jaksic werd in juli 2016 aangehouden in de Peruaanse grensplaats Tumbes toen hij vanuit Ecuador Peru wilde binnengaan. De Groep Amerika onderhield volgens de Argentijnse autoriteiten een cocaïnelijn vanuit Peru via Argentinië naar Nederland en België. Zoran Jaksic zou ‘honderden tonnen’ drugs, onder meer als vloeibare cocaïne in wijnflessen vanuit Argentinië naar Rotterdam en Antwerpen hebben verscheept. Jaksic woonde lange tijd in Buenos Aires.