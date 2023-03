Operatie met nepcocaïne leidt tot grootse drugsvangst ooit in Australië (VIDEO)

Connect on Linked in

Een operatie met nepcocaïne als lokmiddel heeft in Australië geleid tot de grootse cocaïnevangst ooit. In een gezamenlijke samenwerking met de VS werd 2,4 ton cocaïne in beslag genomen. Er zijn twaalf verdachten opgepakt.

De West-Australische politie nam op 28 december 2022 een klein vaartuig met 2,4 ton cocaïne aan boord in beslag. Uit onderzoek bleek dat vermeende leden van het drugssyndicaat – met vermeende banden met een Mexicaans drugskartel – niet op de hoogte waren van deze inbeslagname en nog steeds verwachtten de zending te ontvangen.

Replica’s

Om het netwerk in de vak te lokken, verving de politie de lading cocaïne uit Zuid-Amerika door nepcocaïne en gebruikte ze identieke verpakkingen. Dit gebeurde ’s nachts aan de kust bij onstuimige weersomstandigheden. De Australische politie dropte ook een partij nepcocaïne 40 zeemijl ten westen van de hoofdstad Perth, terwijl ze de partij in de gaten hielden met behulp van drones en helikopters.

Leden van het drugssyndicaat zouden vervolgens verschillende pogingen hebben ondernomen om met twee snelle boten de lading te traceren en te onderscheppen.

Arrestaties

Op 30 december arresteerden de autoriteiten drie mannen aan boord van een van de snelle boten, met 1,2 ton nepcocaïne in het vaartuig. Tot en met 13 januari werden nog eens negen arrestaties verricht, onder meer op de andere snelle boot, ongeveer 600 kilometer ten oosten van Perth, waar agenten voor 2 miljoen aan Australische dollars (bijna 1,9 miljoen euro) in contanten aantroffen. De politie heeft een 39-jarige man en een 37-jarige vrouw uit Australië aangeklaagd die naar verluidt banden hadden met het syndicaat.

Operation Beech

In totaal is 2,4 ton cocaïne door de Australische politie onderschept. De partij heeft een straatwaarde van ongeveer 1 miljard Australische dollars, wat wordt beschouwd als de grootste drugsvangst ooit in het land. De operatie genaamd “Operation Beech” werd gedaan in samenwerking met de VS.