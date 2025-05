‘Opgepakte advocaat Taghi krijgt geen toegang tot advocaten’

Terugbelverzoeken Shukrula was advocaat van Ridouan Taghi, die voor liquidaties tot levenslang is veroordeeld in het Marengo-proces. Die zaak speelt nu in hoger beroep. Shukrula werd begin april opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi, nadat er in december vorig jaar vanuit de AIVD voor hem belastende informatie was doorgegeven aan het Openbaar Ministerie.

Advocaat Sultan Kat stond Shukrula bij in ‘privékwesties’. Kat zegt de afgelopen dagen meerdere keren te hebben gebeld en terugbelverzoeken te hebben neergelegd. Ook heeft ze per e-mail vergeefs contact gezocht met de penitentiaire inrichting waar Shukrula in voorlopige hechtenis zit.

Spoedeisend

De advocaat vindt dat er een spoedeisend belang bij is, zodat de zitting zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Kat is samen met advocaat Carlo Crince le Roy praktijkwaarnemer van de zaken waarin Shukrula optrad als advocaat. Kat zegt dat het voor de continuïteit van lopende zaken die Shukrula deed van groot belang dat er vertrouwelijk contact is.

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is diens Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van informatie. De voormalige advocaat Inez Weski wordt verdacht van doorgeven van chatberichten naar familie van Taghi.