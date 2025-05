‘Opgepakte Rotterdammer verdacht van liquidatie directeur autobedrijf en zijn neef in Kaapverdië’

(Foto: Hélder Gomes, alias “Cabeça”, werd in april vorig jaar in zijn auto in Mindelo geliquideerd)

De Rotterdamse verdachte werd ruim een week geleden door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden in Schiedam op verdenking van twee moorden in Kaapverdië. Omdat de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft, kan hij niet worden uitgeleverd en heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam zijn strafzaak overgenomen. Op vrijdag 25 april is zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengd.

São Vicente

De Rotterdammer woonde eerder op het Kaapverdische eiland São Vicente, waar hij familiebedrijven en een uitgaansgebied beheerde in de omgeving van Madeiralzinho. Na de twee moorden verliet hij Mindelo, de hoofdplaats van São Vicente. Kaapverdische media schrijven dat de man wordt verdacht van de liquidaties van Ismael Neves Gomes (44) op 7 januari 2024 en zijn neef Hélder Gomes, alias “Cabeça” (46), op 24 april 2024.

Ruzie in nachtclub

Op 7 januari 2024 werd na een ruzie in een nachtclub in Chã de Cemitério (Mindelo) de 44-jarige Ismael Neves Gomes doodgeschoten. Hij was de technisch directeur van het autokeuringsbedrijf ITAC (Inspectorate Technical Automotive Cape Verde) en werd met twee kogels dodelijk in zijn borst en been getroffen. Zijn neef Hélder Gomes was op het moment van de schietpartij ook aanwezig en werd evenals de vrouw van Gomes ook geraakt door geweervuur, maar beiden liepen slechts lichte verwondingen op.

Tweede poging

109 dagen later, in de nacht van 24 april 2024, was Hélder Gomes echter opnieuw het doelwit van een aanslag. Toen hij met zijn vrouw en twee kinderen uit zijn auto wilde stappen, voor zijn woning in Chã de Cemitério, werd hij neergeschoten met zeker vijf kogels. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De rest van het gezin bleef ongedeerd.

Arrestaties

Onderzoek door de gerechtelijke politie (PJ) en het Kaapverdische Openbaar Ministerie leidde in juli 2024 tot de arrestatie van drie verdachten tussen de 30 en 45 jaar voor de moord op Hélder Gomes. De drie verdachten zitten inmiddels niet meer vast, zij mogen hun strafproces in vrijheid afwachten.

Collateral damage

Volgens de Kaapverdische autoriteiten was Hélder Gomes het daadwerkelijke doelwit bij de eerste schietpartij in januari vorig jaar en was Ismael Gomes collateral damage; een toevallig en bijkomend slachtoffer, dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Volgens de Kaapverdische autoriteiten vloeien de twee liquidaties voort uit een afrekening tussen rivaliserende groepen criminelen.

Internationaal gesignaleerd

Na onderzoek van de Kaapverdische politie sloot het net rondom de Rotterdamse verdachte, maar hij was inmiddels gevlucht. Justitie van de eilandengroep voor de kust van West-Afrika zorgde ervoor dat de 37-jarige verdachte internationaal gesignaleerd werd. In Nederland kon hij na onderzoek van de Politie Eenheid Rotterdam getraceerd worden.