Opnieuw aandacht voor zaak dode Duitser bij Maas in Venlo

Bekende van politie Schmid, drugsverslaafd en een bekende van de politie, verbleef en sliep regelmatig op de plek aan de Maas. Het is een bekend wandel- en recreatiegebied waar zowel omwonenden als toeristen graag komen. Uit onderzoek is gebleken dat Schmid door geweld om het leven is gekomen, maar wat er precies is gebeurd en wie hierbij betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar het misdrijf.

Getuigenoproep

Al eerder plaatste de politie een getuigenoproep. Deze leverde verschillende reacties op. De politie is op zoek naar getuigen die in de omgeving iets is opgevallen op de avond van dinsdag 2 september, de erop volgende nacht of op 3 september. De overleden man werd die woensdag rond 14.20 aangetroffen.

Of Schmid voor zijn dood mogelijk betrokken was bij een drugstransactie is onduidelijk.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien op NPO2 en start om 20.25.