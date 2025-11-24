Opnieuw aandacht voor zaak dode Duitser bij Maas in Venlo
Tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond opnieuw aandacht aan het onderzoek naar de dood van Stefan Schmid, een 47-jarige Duitser zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd op 3 september aan de oever van de Maas aan de Groeneweg, achter hotel Valuas in Venlo, aangetroffen. Hij was met geweld om het leven gebracht. In de uitzending worden onder andere nog niet eerder gedeelde camerabeelden getoond.
Bekende van politie
Schmid, drugsverslaafd en een bekende van de politie, verbleef en sliep regelmatig op de plek aan de Maas. Het is een bekend wandel- en recreatiegebied waar zowel omwonenden als toeristen graag komen. Uit onderzoek is gebleken dat Schmid door geweld om het leven is gekomen, maar wat er precies is gebeurd en wie hierbij betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar het misdrijf.
Getuigenoproep
Al eerder plaatste de politie een getuigenoproep. Deze leverde verschillende reacties op. De politie is op zoek naar getuigen die in de omgeving iets is opgevallen op de avond van dinsdag 2 september, de erop volgende nacht of op 3 september. De overleden man werd die woensdag rond 14.20 aangetroffen.
Of Schmid voor zijn dood mogelijk betrokken was bij een drugstransactie is onduidelijk.
Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien op NPO2 en start om 20.25.