Opnieuw explosie bij badhuis Rotterdam, ook explosie bij woning Westzaan en brand bij Utrechtse sportschool

(Beeld: Media-TV)

Bij de ingang van badhuis Cleopatra aan de Slaghekstraat in Rotterdam-Feijenoord ging rond 02.20 een explosief af. Hierdoor raakte de gevel zwart geblakerd. De politie kwam ter plaatse voor onderzoek. Volgens een 112-correspondent lijkt het explosief een Cobra met een flesje brandstof te zijn geweest. De politie heeft resten daarvan veiliggesteld. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Er raakte niemand gewond.

Op 22 april vond bij dezelfde zaak ook al een explosie plaats, de schade was toen soortgelijk.

Peereboomstraat

Bij een woning aan de Peereboomstraat in Westzaan heeft rond 00.30 een ontploffing plaatsgevonden. De woning is beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Agenten kwamen ter plaatse, stelden sporen veilig en hebben deze overgedragen aan de Forensische Opsporing. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Sportschool

In een sportschool aan de Ambachtsweg in Utrecht heeft vannacht rond 02.30 een grote uitslaande brand gewoed. Er raakte niemand gewond, maar de schade is enorm. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen of mensen die meer weten. Ook is ze op zoek naar beelden van bijvoorbeeld een deurbel-, dashcam- of bewakingscamera.

Over een aanleiding voor de verschillende aanslagen is nog niets bekend. Er is nog niemand aangehouden.