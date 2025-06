4 juni 2025

Opnieuw explosie in Baarn, achtste in 2025

Bij een huis aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn heeft dinsdagavond rond 22.30 een explosie plaatsgevonden. Het gaat om de achtste ontploffing in de gemeente dit jaar. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat er geen verband is met recente, eerdere explosies in Baarn.