Opnieuw handgranaat voor woning in Spijkenisse gevonden

In de nacht van zaterdag op zondag is weer een handgranaat gevonden voor dezelfde woning in Spijkenisse. De EOD is ter plaatse gekomen en heeft het explosief onschadelijk gemaakt. Over het motief voor de bedreiging is niets bekendgemaakt.

Beeld: de aangetroffen handgranaat voor de deur van een woning in Spijkenisse (foto: MediaTV)

Stabiel

De handgranaat werd afgelopen nacht rond 01.30 gevonden bij een woning aan de Vlinderveen in Spijkenisse. Ook een ruit van de woning raakte beschadigd. De politie zette vannacht de wijk af en een aantal straten werd ontruimd. De hulpdiensten kwamen daarop ter plaatse, en later de EOD (de Explosieven Opruimingsdienst Defensie). De granaat bleek stabiel te zijn en hoefde daarom niet tot ontploffing te worden gebracht.

De EOD heeft de granaat naar het NFI vervoerd, voor onderzoek. De forensische opsporing van de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan.

Tot ontploffing

In de nacht van woensdag op donderdag werd bij deze woning ook al een handgranaat gevonden. Die was tegen de voordeur gegooid, maar niet afgegaan. Deze granaat moest daarop gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.

De woning werd daarna bestuurlijk gesloten en er wonen sinds die sluiting al geen mensen meer, meldt de politie zondagmiddag. Inmiddels is een camerapaal in de straat geplaatst. Over de achtergrond van de bedreiging met de granaten is niets bekend.