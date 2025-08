4 augustus 2025

Opnieuw schandaal bij Surinaamse politie: ruim 3 miljoen SRD spoorloos

Nadat vrijdag bekend werd gemaakt dat er eerder al geld ter waarde van honderdduizenden dollars en sieraden waren verdwenen uit de kluis van de narcoticabrigade van de Surinaamse politie, is het Korps Politie Suriname opnieuw in opspraak geraakt. Volgens Starnieuws is er naar verluidt ruim 3 miljoen Surinaamse dollar (SRD) op mysterieuze wijze verdwenen.