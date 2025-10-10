Opnieuw twee arrestaties voor ‘maïsmoord’ op Sherwin Peterhof (VIDEO)

De politie heeft het vermoeden dat Sherwin vlak voor zijn dood in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost is geweest. Mogelijk is hij in deze woning vermoord.

Meer

Het slachtoffer werd op vrijdagavond 15 augustus net over de grens in Meer (Hoogstraten) in een maïsveld aangetroffen door een boer. De politie in Nederland en België startten direct een groot onderzoek en daarin is op 31 augustus op luchthaven Schiphol een 40-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Surinaamse man.

Vier verdachten

Op 22 september werd nog een tweede verdachte uit Rotterdam gearresteerd. Inmiddels blijkt dat er vorige week nog twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam van 40 en 31 jaar. Of zij in beeld zijn gekomen naar aanleiding van tips in tv-programma Opsporing Verzocht, dat vorige week aandacht aan de zaak besteedde, is onduidelijk.

Amsterdam en Almere

Het 41-jarige slachtoffer werd voor zijn dood voor het laatst gezien op dinsdag 5 augustus in Amsterdam. Op die dag werd Sherwin op NS-station Hilversum gefilmd terwijl hij in gesprek was met een nog onbekende man. Ze namen op een hartelijke manier afscheid van elkaar en Sherwin kwam opgewekt over.

Iets na 21.00 die 5e augustus checkte Sherwin uit op station Bijlmer Arena in Amsterdam. Hij stak vervolgens te voet het Hoekenrodeplein over en liep door in de richting van het Bijlmerplein. Daar bevinden zich behalve een winkelcentrum ook wooncomplexen. Vermoedelijk was Sherwin naar een bepaald appartement onderweg en is hij daar ook binnen geweest. Mogelijk is hij in deze woning vermoord.

Op dinsdag 12 augustus is hij door een vriend als vermist opgegeven, waarna hij drie dagen later dood werd gevonden na een melding bij de Belgische politie. Daarbij is duidelijk geworden dat het slachtoffer voor zijn vermissing met verschillende personen contact heeft gehad, onder meer in Amsterdam en Almere.

Meerdere scenario’s

De Nederlandse en Belgische politie gaan uit van een misdrijf en zijn op zoek naar meer informatie over het leven en de dood van Sherwin, die onder vrienden bekend stond onder de naam ‘Skoolboy’. Hoe Sherwin om het leven is gebracht, is door de autoriteiten nog niet naar buiten gebracht, maar volgens bronnen zou hij doodgeschoten zijn. De politie sluit niet uit dat het om een afrekening in het drugsmilieu gaat, maar sluit ook andere scenario’s niet uit.

Belangrijke aanknopingspunten in het onderzoek zijn de kleding die Sherwin op 5 augustus droeg, zijn rugtas en zijn sieraden (een gouden ring, ketting en hanger). Daarvan is nog altijd niets teruggevonden.