Opnieuw twee verdachten aangehouden voor kunstroof Drents Museum

De twee gisteren aangehouden mannen zullen worden gehoord over hun rol in de kunstroof uit het Drents Museum. De gestolen topstukken zijn nog steeds niet aangetroffen.

Doorzoekingen

Direct na de aanhouding is een woning in Heerhugowaard doorzocht. Eerder op woensdag heeft de politie al zoekingen gedaan in een woning in Opmeer en een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij zijn onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen. Hier zal verder onderzoek naar worden gedaan, meldt de politie donderdag. Daarnaast is er woensdagochtend bij een woning in Heerhugowaard uitlevering van administratie gevorderd.

Het onderzoek naar de gestolen topstukken uit het Drents Museum wordt voortgezet door een team van rechercheurs en specialisten. Het opsporen van deze stukken heeft volgens de politie nog steeds de prioriteit.