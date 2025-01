Opsporingsdiensten linken “Baba” aan grootschalige cocaïnehandel en witwassen

(Beeld uit archief)



Sky ECC

Idris C., die lange tijd in Belgisch-Limburg woonde, wordt in verband gebracht met 1200 kilo coke die in juni 2023 was opgeslagen in een loods aan de Handelsstraat in Sittard. Ook wordt hij – op basis van ontsleutelde Sky ECC-chats – verdacht van het bezit en verplaatsen van 322 kilo coke van België naar Kerkrade in februari 2021. Dat schrijft De Limburger.

Gemarteld

Het onderzoek naar de Sittardse loods begon, nadat een vrijwel geheel naakte man werd aangetroffen op een parkeerplaats aan de Industriestraat. Het bleek te gaan om Heerlenaar Donald P. (47) die was gegijzeld en gemarteld, maar erin was geslaagd te vluchten. Later vond de politie nog drie mannen in een loods aan de Handelsstraat die door diezelfde Donald P. werd gehuurd. Ze waren mishandeld, nadat er zo’n 1200 kilo cocaïne uit het pand was verdwenen.

Arrestaties

Hoewel Donald P. niet de eigenaar van de cocaïne zou zijn – hij moest de drugs vermoedelijk ‘slechts’ opslaan – werd hij aangehouden op verdenking van drugsbezit. Later werd ook Amsterdammer Outman D. (40) opgepakt met de – al dan niet geripte – partij cocaïne in zijn auto. Hij is inmiddels veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Ook de enige tijd in Limburg verblijvende Sead A. (49), Remy S. (40) uit Brunssum en de Spanjaard Joaquin O. (35) zitten inmiddels vast. Zij worden verdacht van het gijzelen en martelen van Donald P. en de drie andere mannen.

Onlangs werden in het ‘martelonderzoek’ nog twee mannen opgepakt. Ondertussen focust justitie zich op de vermoedelijke eigenaren van de 1200 kilo cocaïne. Volgens de opsporingsdiensten gaat het om Idris C.. Remy S. zou volgens de autoriteiten telefonisch contact hebben gehad met ene ‘Idris Idris’ en een auto van iemand uit de directe omgeving van Idris C. zou bij de plaats delict zijn geweest.

Chats na inval

In een ander onderzoek is de informatie stukken concreter. Op 14 februari 2021 chatten twee verdachten via Sky ECC over 322 kilo cocaïne. Volgens justitie zijn dat Idris C. en Brunssumer Mario K. (36). Die eerste chat dat hij een inval heeft gehad in een loods aan de Kieleberg in Bilzen (Belgisch Limburg). De drugs moeten worden verplaatst en Mario K. krijgt de vraag of hij daarmee kan helpen. De cocaïne is dan al van België naar een garagebox in Kerkrade vervoerd.



Mario K. zit momenteel vast in Dubai in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland. Dit alles staat overigens los van het onderzoek naar de Sittardse martelloods. Mario K. is in dat dossier geen verdachte, zo bericht De Limburger.

Grote sommen cash

Het OM verdenkt “Baba” naast grootschalige cocaïnehandel ook van het witwassen van drugsgeld. Hij zou onder anderen Brenda C. (37) uit Landgraaf opdracht hebben gegeven grote geldbedragen te bewaren en te vervoeren. Brenda C. werd in januari 2024 veroordeeld tot 28 maanden cel door de rechtbank in Zwolle. Het hoger beroep in die zaak moet nog dienen.



Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Idris C., zegt dat zijn cliënt nooit is aangehouden en ook elke betrokkenheid bij de zaken ontkent. ‘Hij heeft in geen enkel onderzoek een dagvaarding ontvangen. Cliënt wil dat het Openbaar Ministerie de zaken stopt of juist start, zodat hij de kans krijgt zich te verdedigen.’