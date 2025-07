‘Opsporingsdiensten noemen leden superkartel de “Big Seven”‘

Leden Bronnen binnen de opsporing wezen het AD op het feit dat ook twee Belgische drugsbazen worden gezien als leden van het zogenaamde Superkartel. Het cocaïne-netwerk waartoe ook Ridouan Taghi behoorde en dat bekend werd, omdat de meeste leden zich in Dubai ophielden.

De krant schrijft dat het kartel leek te bestaan uit vijf mannen, die allemaal een link met Nederland hadden: Rico de Chileen, Ridouan Taghi, Raffaele Imperiale, Edin ‘Tito’ G. en de Ierse misdaadfamilie Kinahan. Het AD werd er door een bron op gewezen dat hiertoe ook twee Vlamingen behoren: Hoesny A. en Othman El Ballouti.

Aangehouden

Het AD beschrijft hoeveel leden er inmiddels zijn aangehouden van die Big Seven. Naast de pas aangehouden Othman El Ballouti is dat ook Raffaele Imperiale, die ooit een coffeeshops en restaurant in Amsterdam had en die twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh in bezit had. Richard R., ook wel bekend als Rico de Chileen, kreeg elf jaar cel. Hij werkte samen met Ridouan Taghi, die inmiddels tot levenslang is veroordeeld.

De Bosnische Edin G. uit Breda is inmiddels ook veroordeeld, maar moet nog worden uitgeleverd door Dubai.

Daniel Kinahan is een drugscrimineel waar de grote opsporingsdiensten in de wereld achteraan zitten. Hoesny A. uit Antwerpen, beter bekend als ‘Hitler’, is tot vijftien jaar cel veroordeeld maar zou naar Marokko zijn gevlucht.