‘Oud materiaalman Feyenoord voortvluchtig in Belgische moordzaak drugscrimineel’

Beeld: verdachte Michel Z. en slachtoffer Raouf Ben Alita

Lichaam

Op 6 december 2018 gaat de brandweer voor een autobrand naar het Zeeuwse Kloosterzande, een plaatsje tussen Terneuzen en Antwerpen in. Als de vlammen gedoofd zijn, wordt pal naast de Range Rover een lichaam ontdekt.

Het slachtoffer ligt onder een blauw zeil. Aan zijn hoofd hangt bloed en er zitten kogelgaten in zijn lijf, schrijft de PZC. Het slachtoffer is de 41-jarige Raouf Ben Alita.

Gepakt

Raouf werd al eens opgepakt in een onderzoek naar drugssmokkel tussen Zuid-Amerika en Antwerpen. Dat proces werd stopgezet vanwege onduidelijkheid over een undercoveragent, bericht Rijnmond. Als hoofdverdachte komt de politie uit bij Michel Z. Hij was de materiaalman van het kampioenselftal van Feyenoord van 1999 en blijkt in het Belgische Stekene een garage met oldtimers te hebben. Stekene ligt zo’n twintig kilometer bij de plek waar de uitgebrande auto en het lichaam van Raouf werden gevonden.

Z. importeert via zijn old timer-garage VW-busjes en gebruikt deze als dekmantel om cocaïne te smokkelen, zo analyseert de Gazet van Antwerpen. In zijn garage zou hij Raouf om het leven hebben gebracht. De twee zouden ruzie hebben gekregen over geld en drugs. Z. is hoofdverdachte van de moord, maar hijzelf zegt dat hij onschuldig is. Zijn garage was alleen de plek van de moord.

Spoorloos verdwenen

In de rechtszaak in België staan zes mensen voor de rechter. Vijf van hen zijn op komen dagen. Z. blijkt spoorloos verdwenen, nadat hij tot aan het begin van de rechtszaak op vrije voeten was gesteld.

De bewijzen tegen de voormalig materiaalman van Feyenoord zijn overweldigend, schrijven Belgische media. Zo werden er flessen schoonmaakmiddelen gevonden. Ook had hij samen met zijn broer René Z. op de dag van de moord een reinigingsmachine gehuurd. Over de vondst van een stuk kunstgras vertelden de broers dat dit nodig was voor een ‘fotohoekje’. Toevallig lag het kunstgras tijdens een huiszoeking precies op de plas bloed van het slachtoffer. Er werd ook meer dan genoeg dna gevonden van Ben Alita. Daarnaast werd in de garage van Z. een laptop gevonden, waarop de laatste gebruiker satellietbeelden bekeek van de Zeedijk in Kloosterzande, de locatie waar de uitgebrande auto en het lichaam werden gevonden.

Anonieme brief

De gebroeders Z. blijven ontkennen. Evenals de andere verdachten, schrijft Het Nieuwsblad. Dan is er nog een anonieme brief die voor de start van de rechtszaak binnenkwam bij de rechtbank. Volgens de PZC beweert de auteur van de brief meer informatie te hebben over waar de moordwapens zijn gedumpt. Maandag is de rechtszaak in het Belgische Gent begonnen.

Lees hier een eerder bericht op Crimesite van deze zaak.