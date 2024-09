Oud-voetballer Ronnie S. verdacht van handel in cocaïne

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig profvoetballer Ronnie S. (40) van de handel in cocaïne en witwassen. Dat meldt het AD donderdag. Het gaat om in totaal 2217 kilo cocaïne. Ook zijn familie en vriendin zijn verdachten in de zaak.

Gearresteerd

De oud-speler van onder meer NAC en FC Twente werd, samen met vier andere familieleden, op 10 juni in alle vroegte gearresteerd op verdenking van drugshandel en witwassen, in de periode 2021 en 2022. De politie baseert de verdenking, aldus de krant, op ontsleutelde gesprekken tussen criminelen via de gekraakte berichtendienst Sky ECC.

Justitie ziet hem als een ‘grote speler’ in de drugswereld en is bang dat hij ervandoor gaat, meldt het Brabants Dagblad. Hij blijft voorlopig achter de tralies. De 40-jarige verdachte was niet aanwezig in de rechtszaal.

De advocaat van S., Michel van Stratum, verzocht de rechtbank om zijn cliënt uit voorarrest te schorsen. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen: ‘Gezien het om honderden kilo’s drugs per keer ging, stel ik vast dat meneer S. een grote speler was in de drugswereld.’

Beslag

Na de aanhoudingen doorzocht de politie zes woningen en een camper, en vond 100.000 euro contant geld. Er is beslag gelegd op het gevonden geld, evenals op bankrekeningen, zes luxe horloges, drie voertuigen, sieraden, fitnessapparatuur, drie woningen en een jacht.

Ronnie S. uit Eindhoven is de enige van de vijf familieleden die nog in voorarrest zit. De andere verdachten in deze zaak zijn zijn ouders, vriendin en broer. De politie legde bij de familie beslag op 100.000 euro cash, zes dure horloges, sieraden, een Porsche Cayenne, camper, jacht, fitnessapparatuur en geurkaarsen. Dat gebeurde ook met drie woningen en diverse bankrekeningen.

Ronnie S. voetbalde bij NAC, FC Twente, Standard Luik in België en Wigan Athletic in Engeland. Hij werd ook geselecteerd voor het Nederlandse jeugdelftal. Hij stopte in 2016 met voetballen. Hij zei toen tegen Omroep Brabant: ‘Ik ben geboren met een slechte heup en krijg daar steeds meer last van. De dokter heeft gezegd dat als ik niet noodzakelijk meer hoef te voetballen, dat het dan beter is om te stoppen. Daarom lever ik mijn contract in.’