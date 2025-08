2 augustus 2025

Overval op geldwagen van Brink’s, zonder geweld

Bij een overval in Charleroi is donderdagmiddag een gepantserde geldtransportwagen van Brink’s leeggeroofd. Het gebeurde rond 13.00 in de middag toen enkele verdachten de geparkeerde auto met een koevoet te lijf gingen. Ze slaagden erin binnen te komen en er met een onbekende buit vandoor te gaan.