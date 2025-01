Overvaller met mes geeft steeds boks en zegt sorry

Gepakt De man werd gepakt, nadat een foto van hem werd verspreid en er een dna-match werd gevonden. Hij pleegde in september vorig jaar drie overvallen op tankstations in Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Schaijk.

De man droeg hierbij steeds dezelfde kleding en ging op dezelfde manier te werk. Hij liep naar de kassa en bestelde een pakje sigaretten. Op het moment dat hij die kreeg overhandigd, greep hij de medewerkers vast en bedreigde ze met een mes. Daarop leegden ze de kassa voor hem. Opvallend was dat de man steeds wanneer hij het tankstation verliet, nog een boks gaf aan de overvallen persoon, of bij het weggaan ‘sorry’ zei.

Gevonden

Al een dag na de laatste overval wordt de man herkend via vrijgegeven videobeelden. In zijn huis en woning worden de kledingstukken die hij droeg en het mes dat hij gebruikte gevonden. Ook neemt de politie verschillende soorten drugs in beslag. Zelf verklaart de man verslaafd te zijn aan drugs en bekent hij de drie overvallen. Naar eigen zeggen zou hij vanwege geldgebrek geen andere uitweg hebben gezien.

Het OM bracht donderdag voor de rechtbank naar voren dat de man in één week tijd driemaal toeslag en dat hij in 2016 al eerder is veroordeeld voor twee overvallen op winkels. De officier van justitie: ‘De dader heeft de slachtoffers opengesteld aan een intense vorm van angst en stress. De dreiging van fysiek geweld, zelfs zonder daadwerkelijk letsel, creëert gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. We weten zeker dat alle slachtoffers zich dit hun hele leven lang zullen herinneren.’

Naast de vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, eiste het OM dat de man zich liet behandelen voor zijn verslaving en dat hij schuldhulpverlening krijgt. De rechter doet over twee weken uitspraak.