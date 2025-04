Pakketjesbezorger levend verbrand in bestelwagen

Dader(s) De 45-jarige Atilla is volgens het recherche-onderzoek hoogstwaarschijnlijk slachtoffer geworden van een misdrijf, zo meldt de recherche in Opsporing Verzocht. De politie zegt er nog niet achter te zijn of er sprake is geweest van één of meerdere daders.

Citan



De Mercedes Citan waar pakketbezorger Atilla zijn werk mee deed, is op zaterdag 7 december geregistreerd in de omgeving van Assen en Zwolle.

Na middernacht heeft het slachtoffer eten afgehaald bij een KFC-filiaal aan het Marconiplein in Rotterdam-Zuid. Op beelden daarvan is te zien dat hij een oranje jas droeg. Een kwartier later is hij bij een Esso-station langs de A13 bij Delfgauw.

De beelden van het wegrijden daar, na het tanken, zijn de laatst bekende beelden, aldus de politie.

Ontmoetingsplek langs A13

Vermoedelijk kwam hij vervolgens rond 01.15 met zijn witte Citan aan op een parkeerplaats langs de A13, die bekend staat als ontmoetingsplek voor mannen. Atilla kwam daar vaker en overnachtte er ook wel eens in zijn bestelbus. Hij was soms ook te vinden op dating-apps en -sites zoals Grindr, Badoo, Hornet en Bullchat.

Het lichaam van het slachtoffer is op de zondagochtend aangetroffen.