16 mei 2025

Partij softdrugs, goud en cash geld onderschept in woning Alkmaar

De politie heeft dinsdag in een woning aan de Nuyenstraat in Alkmaar een partij softdrugs, duizenden euro’s contant geld en goud aangetroffen en in beslag genomen. Een 57-jarige Alkmaarder wordt verdacht van drugsbezit en witwassen.