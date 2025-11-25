25 november 2025

Perla di Napoli: Italiaanse kruimelcrimineel van Amsterdam naar Dubai

Hij bewaarde twee gestolen Van Goghs in een landhuis aan de Italiaanse kust en hij wist op te klimmen tot een van de grootste cocaïnehandelaren in de wereld. Prominente Nederlandse drugshandelaren hielpen hem. Op een enkele uitzondering na zijn die inmiddels allen gewelddadig aan hun einde gekomen. Imperiale (51) zit nu in een Italiaanse cel na het afleggen van verklaringen aan justitie. Zijn verhaal is vastgelegd in een boek dat in Italië is uitgegeven.