‘Peru levert cocaïnebaas en voetbalmanager uit aan België’

Fenerbahce Sahin Mehmet Z. (50), die ook een Turks paspoort heeft, was sinds 2019 op de vlucht. Hij leefde jarenlang in Turkije. In 2017 fungeerde Z. als manager van de Nederlandse voetbalinternational Gregory van der Wiel, die destijds speelde voor de Turkse club Fenerbahce (zie video onder).

Eind 2022 bevond hij zich in Peru, waar hij werd aangehouden.

Zuid

Sahin Mehmet Z. is een oudgediende in het Antwerpse criminele circuit. Hij was ooit portier in het Antwerpse nachtleven, en stond aan de deur van ’t Zottekot, op het Antwerpse Zuid.

Op 19 augustus 1998 opende de Albanees Xhorxi Sjerja het vuur op de drie portiers die hem eerder die avond op hardhandige wijze de toegang tot ’t Zottekot hadden geweigerd. De 25-jarige Gino Vercammen werd zes keer getroffen en overleed. De 23-jarige Sahin Mehmet Z. raakte lichtgewond. Z. dankte zijn leven aan zijn kogelwerende vest.

De Jood

Z. was de zwager van drugshandelaar Abdelkader Bouker, alias “De Jood”. Bouker verdween in 2016 nadat hij was ontvoerd door Parijse gangsters. De Antwerpen recherche vermoedt dat hij is vermoord om een partij cocaïne.

Z. en Bouker waren verdachte in het grote Makreel-dossier, dat draaide om de invoer van cocaïne via de terminal van rederij MSC in de Antwerpse haven. Sahin Mehmet Z. kreeg 40 maanden cel.

De naam van Z. duikt ook op in strafzaken met beruchte drugscriminelen als “Dikke Nordin”, “Frank De Tank” en “Bolle Jos” Leijdekkers. In 2024 is Z. bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.