Plofkraak in Duitsland: twee Nederlanders opgepakt, derde nog spoorloos

Schade De ontploffing richtte zware schade aan. Het gebouw dreigde in te storten en is gestut. De schade wordt geschat op 200.000 euro. De daders kregen de geldcassette niet open en sloegen zonder buit op de vlucht in een BMW.

Op een parkeerplaats werd de wagen klemgereden. Daarbij raakten het voertuig en twee politiewagens beschadigd.

De derde verdachte rende weg. Een politiehelikopter zocht tevergeefs naar hem.

Op de plaats van de plofkraak werden nog twee explosieven aangetroffen. Specialisten van de politie brachten deze gecontroleerd tot ontploffing.

Trend

De plofkraak vond plaats aan de Jacob-Leupold-Straße in de stad Zwickau, in de wijk Oberplanitz. Het incident past in een bredere trend van plofkraken waar Duitsland al jaren mee kampt. De regering wil strenger straffen. Een wetsvoorstel verhoogt de maximale celstraf voor diefstal met explosieven naar vijftien jaar.

Door meer gerichte acties en meer samenwerking tussen de politie in beide landen is het aantal plofkraken wel afgenomen.