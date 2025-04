21 april 2025

Plofkraak in Nordhorn, daders vermoedelijk naar Nederland gevlucht

In de Duitse stad Nordhorn, net over de grens bij Denekamp, heeft zaterdagnacht een plofkraak plaatsgevonden. Onbekende daders bliezen om 04.26 een geldautomaat op aan de Lindenallee. De daders zijn volgens de Duitse politie vermoedelijk in de richting van Nederland gevlucht.