Politie deelt beelden verdachte moordpoging in Gorinchem (VIDEO)

Dinsdagavond 23 september vond er om 19.05 een schietpartij plaats aan de Gildenweg bij winkelcentrum Kwakernaat in Gorinchem. Het beoogde doelwit zit op het terras van een horecagelegenheid van het winkelcentrum.

Aldi

Op een gegeven moment komen er twee mannen aangelopen via de doorsteeg bij supermarkt Aldi, en deze mannen benaderen het doelwit. De eerste man heeft een kledingstuk in zijn handen en richt deze vrijwel direct op het slachtoffer. Door de wijze waarop hij dat doet, is het volgens de politie aannemelijk dat hij onder het kledingstuk een vuurwapen vast heeft.

Gevlucht

De tweede man heeft ook een vuurwapen of een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn handen. Het slachtoffer vlucht direct weg in de richting van de parkeerplaats van het winkelcentrum gevolgd door de twee mannen. Vervolgens wordt er twee keer geschoten. De ruit van een geparkeerde auto bij de parkeerplaats sneuvelt, maar er raakte niemand gewond.

Winkelend publiek

Volgens de politie had dit heel anders kunnen aflopen: het was pas het begin van de avond en de supermarkt was nog open, waardoor er ook nog winkelend publiek was. De verdachten vluchten vervolgens in een personenauto (Citroën C1) die hen oppikt op dezelfde parkeerplaats voor het winkelcentrum.

Hulzen en arrestatie

De politie is direct een onderzoek gestart. Op de parkeerplaats werden twee hulzen aangetroffen. Vooralsnog is één verdachte aangehouden. Het gaat om een 49-jarige man uit Gorinchem. Zijn rol bij het schietincident wordt onderzocht. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en heeft via Bureau Rijnmond beelden van hem naar buiten gebracht. De verdachte draagt een blauwe broek en een zwarte jas. De capuchon heeft hij over zijn hoofd getrokken.

Over een aanleiding voor de beschieting is nog niets bekend.