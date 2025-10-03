Politie deelt beelden verdachte schutter bij Burger King in Zevenaar (VIDEO)

Kleding verwisseld De verdachte schoot drie keer op het slachtoffer, die hierdoor zwaargewond raakte. Vervolgens rende de verdachte weg via de Hunneveldweg en de Hazelaar. Onderweg kleedde hij zich om; de kleding die hij uitdeed dumpte hij in een kliko.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft een hele poos in het ziekenhuis gelegen. Ondertussen is hij buiten levensgevaar.

Signalement

De politie verspreidde direct een Burgernet-bericht en heeft met een helikopter en honden de omgeving afgezocht. Dit leidde niet tot de verdachte. Het gaat om een licht getinte man tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij droeg een donker trainingspak met rode/oranje accenten en was in het bezit van een blauwe sporttas.

De politie is op zoek naar mensen die een vermoeden hebben over wie de verdachte schutter is. Dat kan ook anoniem, meldt de politie. Ook camerabeelden van bijvoorbeeld een dash- of deurbelcamera waarop de verdachte te zien is, worden gezocht.



Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend. In opsporingsprogramma Plaats Delict zijn camerabeelden van de verdachte schutter gedeeld.