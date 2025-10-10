Politie deelt foto ontvoerde vrouw Hoofddorp, auto teruggevonden in Nieuw-Vennep

De vrouw vertrok woensdagochtend rond 08.30 in haar BWM vanuit de Mosselplaat in Hoofddorp naar haar werk in Beverwijk, maar kwam daar nooit aan. De zwarte BMW 530e met kenteken G-241-ZP is in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep aangetroffen.

De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer is ontvoerd en doet intensief onderzoek naar de zaak.

Oproep

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de verblijfplaats van de vrouw. Ook mensen met relevante camerabeelden van deurbellen of een dashcam uit de omgeving van de Mosselplaat in Hoofddorp wordt gevraagd om hun informatie met de politie te delen.

De vrouw is 1.65 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur, donkerbruine ogen en lang donkerbruin haar. Zij droeg op 8 oktober donkerkleurige kleding.