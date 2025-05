Politie deelt foto schutter liquidatie Cemil Önal in Rijswijk

Signalement Eerder werd al een signalement van de schutter gedeeld. Hij wordt omschreven als een man van ongeveer 1.80 meter met een normaal tot stevig postuur, een baard en zwarte kleding waarvan de broek zeer vermoedelijk van het merk Adidas is. Ook droeg hij zwartkleurige schoenen met een witte zool.

De politie meldde maandag de vermoedelijke vluchtroute van de schutter te weten. Daarnaast is de politie op zoek naar twee getuigen die vlakbij de plaats delict op een bankje zaten.

Brein achter moord

Cemil Önal was volgens bronnen van Crimesite en Turkse media een financieel fraudeur en witwasser. Önal was financieel directeur van de in 2022 vermoorde gokbaas Halil Falyalı uit Noord-Cyprus. In Turkije verdenkt men Önal ervan het brein te zijn geweest achter de moord op Falyalı.

Arrestatiebevel

Cemil Önal werd in december 2023 in Nederland gearresteerd op verzoek van Turkije, dat via Interpol een arrestatiebevel had uitgevaardigd. De Turkse autoriteiten beschuldigden hem ervan een van de hoofdverantwoordelijken te zijn achter de moord op Halil Falyalı, een Turks-Cypriotische zakenman die in 2022 werd vermoord.

Önal verklaarde dat hij het doelwit was geworden vanwege zijn kennis over deze illegale activiteiten en de betrokkenheid van invloedrijke personen. Hij vreesde voor zijn leven bij een mogelijke uitlevering aan Turkije en vocht daarom tegen zijn uitlevering.