10 april 2025

Politie Gent pakt 58 kilo drugs, twee Polen aangehouden

De politie in Gent heeft tijdens een huiszoeking op donderdag 3 april 58 kilo drugs met een geschatte straatwaarde van bijna 1 miljoen euro in beslag genomen. Daarnaast werd in de woning 12.750 euro cash gevonden, evenals een aantal verboden wapens en een groot aantal illegale dopingproducten. Twee Poolse verdachten zijn aangehouden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen woensdag.