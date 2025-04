Politie: groot witwasonderzoek met Lamborghini en een Land Rover

(Beeld uit archief)

Controleactie

Het betreft een groot onderzoek waar de politie Zeeland-West-Brabant al ruim twee jaar mee bezig is geweest.

In 2022 startte het toen bleek dat een personenauto mogelijk met crimineel geld was aangekocht. Deze auto werd in beslag genomen door de politie. Die informatie had weer een link met een grote algemene controleactie waarbij in september 2023 werden twee verdachten zijn aangehouden in Tilburg en Goirle.

Naar aanleiding daarvan waren er doorzoekingen in panden in Roosendaal, waarbij een en ander aan goederen in beslag is genomen.

1,5 miljoen

In het rechercheonderzoek zijn ook in december 2023 en juni 2024 nog invallen gedaan, waarbij meerdere verdachten werden aangehouden en verhoord.

Inmiddels kwamen rechercheurs erachter dat er mogelijk voor tonnen euro’s was witgewassen en dat er geen belasting was afgedragen over aan- en verkochte dure personenauto’s zoals een Land Rover en een Lamborghini.

Door het onderzoeksteam is inmiddels voor ruim 1,5 miljoen euro beslag gelegd op vermogen van de aangehouden verdachten, zoals enkele tonnen aan contanten en meerdere dure auto’s. Verder zijn er vuurwapens en munitie, drugs en een vals identiteitsbewijs aangetroffen.

De laatste verdachte is op 1 april aangehouden. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog in ieder geval veertien dagen vast moet blijven zitten.