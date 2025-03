24 maart 2025

Politie had een verdachte voor de liquidatie van Stanley Hillis (video)

Omroep Powned is nog maar eens in de mysterieuze liquidatie van Stanley Hillis gedoken. Die werd in 2011 onder toeziend oog van een halve politiemacht doodgeschoten in Amsterdam. In de reportage komen onder anderen Hillis’ biograaf Vico Olling, zijn advocaat Mark Teurlings en voormalig forensisch rechercheur John Pel aan het woord. Die laatste onthult dat de politie een verdachte op het spoor was, die bekend stond als huurmoordenaar en inmiddels waarschijnlijk is overleden.