Politie houdt rekening met misdrijf na vondst overleden man in Venlo

Melding De politie kreeg dinsdagavond een melding dat er in een woning aan de Casinoweg in Venlo een overleden man was aangetroffen. Ze startte een onderzoek, en kwam tot de conclusie dat de omstandigheden maakten dat er sprake was van een onnatuurlijke dood. Dit maakt de politie woensdagmiddag bekend.

Scenario’s

De politie geeft aan dat nog onduidelijk is, wat er voorafgaande aan het overlijden precies is gebeurd. Ze houdt alle scenario’s open, ook de mogelijkheid dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.