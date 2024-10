‘Politie in heel Nederland onderzoekt gevolgen van rip cocaïne’

(Beeld uit archief)

Container

Nepagenten hielden op 29 augustus een vrachtwagen aan en reden weg met een container waarin 1400 kilo cocaïne zou hebben gezeten. Die container was niet lang daarvoor ingevoerd in de haven van Antwerpen en was onderweg naar een loods in Nederland.

Volgens Het Parool zijn er in Dubai, in Nederland en in België vele gijzelingen, mishandelingen en beschietingen het gevolg geweest. De groep die zou zijn bestolen zou ook indirect betrokkenen hebben gegijzeld en mishandeld, om hen te dwingen namen te geven, op wie dan ook weer zou zijn gejaagd.

Alphen

Het Parool schrijft ook dat incidenten van afgelopen week in Alphen aan den Rijn verband zouden houden met de rip.

Bronnen van de krant stellen dat een groep met voornamelijk Nederlandse criminelen verantwoordelijk zou zijn voor de diefstal, uit verschillende steden in de Randstad, maar ook woonachtig in Dubai.

Dubai

De cocaïne was volgens die bronnen van twee groepen criminelen die vanuit Dubai opereren, en van Serviërs, Albanezen en Brazilianen.

De chauffeur van de vrachtwagen was een Bosnische man, die zou zijn gemarteld nadat hij zonder de cocaïne was aangekomen op de afgesproken plek. Hij zou hebben toegegeven dat hij dubbelspel had gespeeld.

In België werden bij invallen mogelijke betrokkenen bij de overval zijn gearresteerd, onder wie “Zotte Hakim” el M. Bij hem zijn politie-uniformen gevonden. Op 6 september was er een aanslag op zijn huis.

Zie de eerdere berichten:

‘Gijzelingen, mishandelingen en beschietingen na diefstal 1400 kilo cocaïne’

‘Explosies en ontvoering in Nederland gevolg van geripte partij coke door nepagenten’

‘Nepagenten ripten cocaïne uit netwerk Taghi’