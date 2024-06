Politie-inval in strandclub Marbella: Haaland feest door (VIDEO)

Connect on Linked in

Zondagavond heeft de Spaanse politie een 33-jarige man aangehouden in een feestende strandclub in Marbella. De nationaliteit van de verdachte is nog niet bekend. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen de man. De Noorse voetballer van Manchester City, Erling Haaland, was op het moment van de inval aanwezig.

“Plan Marbella”

Langs de stranden van Marbella zijn politie-invallen in de zomer niet heel ongewoon. In het weekend komen daar in de strandtenten honderden mensen samen. Voor de politie is een arrestatie er doorgaans gemakkelijk, als tenminste eerst is vastgesteld dat een verdachte ontspannen plezier aan het maken is.

Omdat er in en rond Marbella het afgelopen half jaar relatief veel schietpartijen op straat zijn geweest, tussen criminelen onderling, probeert de Spaanse politie in het kader van het “Plan Marbella” momenteel zoveel mogelijk (vaak buitenlandse) criminelen die in de kustplaats verblijven op te pakken. Ook zijn er extra controles van geüniformeerde agenten op straat.

Routineklus

De inval van zondag was rond 20.30 ’s avonds in restaurant Playa Padre. Dat is een voor plaatselijke begrippen bescheiden strandclub, dicht bij de vissershaven van de stad.

In Playa Padre liet de politie de muziek stilzetten en werden de bezoekers in het Spaans en in het Engels ingelicht: ‘Dit is een routineklus. Als we klaar zijn, kun je doorgaan met de avond en genieten. Wees kalm. Er is niets ernstigs of verontrustends.’

ManCity-voetballer Erling Haaland moest zich identificeren en ging rustig zitten, en feestte toen de politie eenmaal weg was gewoon door.

Vorige maand was er een politie-inval in de veel duurdere Ocean Club in Marbella, ook daar werd een verdachte opgepakt.