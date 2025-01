Politie maakte grote fouten in aanloop naar dubbele moord Weiteveen

Richard K. schoot op 16 januari 2024 de kopers van zijn ouderlijk huis dood in het Drentse dorp. Sam (38) en Ineke (44) waren met hem in conflict over de opgeleverde staat van het huis. K. vermoordde eerst de vrouw in haar auto voor het huis, kort daarna doodde hij ook haar echtgenoot in het bijzijn van hun 12-jarige zoontje.

Geen vergunning

Een jaar geleden werd al bekend dat het toezicht op de wapens die K. hield niet goed was verlopen. Sportschutter en jager Richard K. gebruikte bij de dubbele moord in Weiteveen vuurwapens waarvoor hij geen vergunning had, en hij verzweeg het bezit van zwaardere pistolen voor de korpschef van de regionale politie-eenheid.

Onderschat

In een evaluatierapport van de politie staat dat de risico’s zijn onderschat, een wapenvergunning niet werd ingetrokken en dat de vele meldingen over onder meer bedreigingen en stalking in de zaak niet aan elkaar zijn gelinkt. Ze werden gezien als losse incidenten, waardoor de politie niet doorhad dat de situatie escaleerde.



Martin Sitalsing, de politiechef van Noord-Nederland, zegt dat de professionele standaard niet is gehaald. ‘Dat vind ik bijzonder pijnlijk en dat betreur ik’.

Evaluatie

Richard K. werd direct na de dubbele moord aangehouden. Hij heeft een bekennende verklaring afgelegd. Kort na het misdrijf bleek dat er door de politie intensief bemoeienis was geweest met het conflict. De leiding van politie-eenheid Noord-Nederland besloot daarop om het handelen van de politie te evalueren.



‘Hoewel we nooit zullen weten of de afloop anders was geweest, maakt de evaluatie duidelijk dat we anders hadden moeten handelen’, zegt Sitalsing. ‘Dat wil niet zeggen dat politiemedewerkers niets hebben gedaan. Zij hebben intensieve bemoeienis gehad met het conflict en zich zeker ingespannen om te voorkomen dat het conflict zou escaleren’, benadrukt hij.

Kwetsbaarheden

Hoewel bij de dubbele moord gebruik is gemaakt van illegale wapens, legt de evaluatie ook kwetsbaarheden bloot rond het systeem van vuurwapenverloven. K. bezat meerdere vergunde jachtgeweren. ‘Op basis van de beschikbare informatie hadden we zijn jachtakte in moeten trekken en zijn vergunde wapens in beslag moeten nemen’, zegt Sitalsing. ‘Dat het misdrijf met illegale wapens is gepleegd, doet daar niets af. Er is niet volgens richtlijnen gehandeld.’



Politiechef Sitalsing beseft dat verbeteringen voor de dodelijke slachtoffers en hun naasten te laat komen. ‘Wat wij naar aanleiding van deze evaluatie ook leren en verbeteren, de nabestaanden krijgen hun geliefden er niet mee terug. Dat gemis is onherstelbaar.’

Zie ook:

‘Verdachte dubbele moord Weiteveen ondergaat hersenonderzoek’

Duo opgepakt voor leveren wapens bij dubbele moord Weiteveen

OM: verdachte dubbele moord in Drenthe gebruikte meerdere wapens