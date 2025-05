Politie mag preventief fouilleren rond Bijlmer Sportpark na meerdere incidenten

In berichten op social media wordt opgeroepen tot ‘illegale straatfeesten’ in de buurt, in de nacht van zaterdag op zondag.

Kolfschotenstraat

In Amsterdam-Zuidoost vonden de afgelopen dagen meerdere confrontaties plaats tussen groepen jongeren. Woensdagavond vond er rond 20.30 een schietpartij plaats bij een confrontatie tussen twee groepen jongens in de Kolfschotenstraat in Amsterdam-Zuidoost. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Voor de schietpartij werden twee verdachten aangehouden.

Mogelijke schietpartij busplatform

Donderdagnacht werd er rond 01.04 mogelijk geschoten op het busplatform bij station Amsterdam Bijlmer ArenA. Op internet circuleren beelden van het mogelijke schietincident op het busplatform. Hierop is te zien hoe mensen in het donker gekleed achter elkaar aan rennen, terwijl mogelijk geschoten wordt.

Tot nu toe zijn er geen verdachten aangehouden en heeft zich nog geen mogelijk slachtoffer gemeld. De politie zegt graag te willen weten wat er die nacht gebeurd is en is op zoek naar verdachte(n), getuigen en beeldmateriaal.